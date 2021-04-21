كم مقدار كفارة الصيام؟ كيف يتم قضاء الصيام؟ كفّارة عدم قضاء صيام رمضان؟

كفارة عدم قضاء صيام رمضان

كفارة عدم قضاء صيام شهر رمضان هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه الصائم، مع وجوب القضاء، والأصل فيه أن يتم إخراج الكفارة طعاماً، لكن بعض العلماء أجازوا أن تكون الكفارة قيمة الطعام نقوداً، والكفارة بشكل عام يجب دفعها إلى الفقراء وذوي الحاجة، أمّا في حال ذهابها إلى من هم ليسوا بحاجتها، فيجب على المسلم أن يخرجها مرّةً أخرى.

كم مقدار كفارة الصيام؟

يمكن أن تكون بصيام شهريين متتابعين، أو عتق رقبة مؤمنة، أو إن لم تستطع فالكفارة بإطعام 60 مسكينًا مؤمنًا بـ نصف صاع من الأرز أو التمر أو القمح أو مد من البيت.

كيف يتم قضاء الصيام؟

اتفق أهل العلم على وجوب القضاء على كل من أفطر يوماً أو أكثر من رمضان، لعذر شرعي، كالسفر، والمرض المؤقت، والحيض، والنفاس، ودليل ذلك قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:184)، وقول عائشة رضي الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك -أي الحيض- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه مسلم.

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