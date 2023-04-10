البوابة - هل تشكو من رائحة المنزل الكريهة بعد الإفطار ، قد تكون المشكلة بسيطة جداً ولكنها متراكمة لذلك أنتِ بحاجة إلى معرفة هذه النصائح ومتابعتها للتخلص من هذه الرائحة إلى الابد!

كيف نجعل رائحة المنزل منعشة بعد الإفطار؟

نصائح وحيل منزلية للتخلص من الروائح الكريهة

هل فكرت يوماً بأن منزلك لا تنبعث منه رائحة منعشة أبدًا أو تساءلت عن كيفية الحفاظ على رائحة منزلك جيدة طوال الوقت ، اطلع معنا على هذه النصائح!

الخطوة الأولى هي التخلص من الروائح الكريهة. لا نريد فقط إخفاء الروائح الكريهة باستخدام معطرات الجو. قد تكون علب القمامة مصدر الروائح الكريهة في منزلك. لذا فإن القليل من إزالة مصادر الروائح الكريهة من المنزل تعد فكرة جيدة.

كيف نجعل رائحة المنزل منعشة بعد الإفطار؟

فيما يلي 4 أسهل طرق للتخلص من الروائح الكريهة:

1. إفراغ صناديق القمامة بانتظام

عندما يتعلق الأمر بإزالة الروائح المنزلية ، عليك أن تجد المصدر. قد تأتي بعض الروائح الكريهة من سلة المهملات. ويمكن أن ينتقل بسرعة من حالة جيدة إلى سيئة. تأكد من رمي القمامة من مطبخك والحمام يومياً قبل النوم. يمكنك تجربة أكياس القمامة التي توفر حماية مضادة للميكروبات لتحييد الروائح!

2. تنظيف الثلاجة

ثلاجتك هي مسبب آخر للرائحة السيئة. قم بالمرور عليها مرة واحدة في الأسبوع وارمي العناصر التي تجاوزت صلاحيتها. من الطرق السهلة لتجديد ثلاجتك وضع علبة مفتوحة من صودا الخبز بالداخل لامتصاص الروائح.

3. رش صودا الخبز قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية

لإزالة الروائح الكريهة وجعل رائحة سجادك لطيفة ، اخلطي صودا الخبز وبعض قطرات من الزيت العطري في وعاء ، ثم رشيها على السجادة أو البساط.

4. فتح النوافذ

إذا سمحت الأحوال الجوية ، فإن أفضل طريقة لتنشيط الهواء في منزلك هي فتح النوافذ. حتى لمدة ساعة أو ساعتين فقط!

يمكن أن يتخلص هذا الهواء النقي من روائح الطهي أو أي رائحة أخرى قديمة أو باقية بهذه الطريقة.

5. استخدام الماء المغلي

هل تعلم أنه يمكنك استخدام طباخك البطيء للتخلص من الروائح الكريهة في منزلك؟ إليك طريقة رائعة للتخلص من الروائح غير المرغوب فيها:

ضعي بعض الماء في قدر الطهي البطيء

أضيفي 3 ملاعق كبيرة أو أكثر من صودا الخبز

شغلي قدر الطهي البطيء إلى منخفض

ضعي الغطاء على القدر، ودعي هذا الخليط يعمل سحره !

6. استعمال جهاز تنقية الهواء

للمساعدة في الحفاظ على رائحة منزلك منعشة طوال الوقت ، قومي بتشغيل جهاز تنقية الهواء بانتظام.

بالإضافة إلى القضاء على الروائح المنزلية ، فإنه يقلل أيضًا من الغبار وحبوب اللقاح.

7. صنع مزيل الروائح الكريهة

إذا كان لديك حيوانات أليفة ، فلا بد وأنك قد تساءلت يومًا عن كيفية الحفاظ على رائحة منزلك جيدة مع الحيوانات الأليفة ، فحاول صنع مزيل روائح الحيوانات الأليفة الطبيعي هذا.

امزج ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كوبين من الماء المقطر و8-12 قطرة من الزيت العطري الآمن للحيوانات الأليفة في زجاجة رذاذ.

يمكنك رشه مباشرة على حيوانك الأليف أو في فراشه للمساعدة في تحييد الروائح.

ملاحظة: العديد من الزيوت الأساسية سامة للحيوانات الأليفة ، لذا تأكد من مراجعة الطبيب البيطري أو الرجوع إلى هذا الدليل الشامل للزيوت الآمنة للحيوانات الأليفة.

تأكد أيضًا من تنظيف حيوانك الأليف بانتظام ، بالإضافة إلى تنظيف السجاد والأثاث بالمكنسة الكهربائية. وبالطبع ، في حالة تعرضهم لحادث ، استخدمي مزيل بقع ورائحة الحيوانات الأليفة في أسرع وقت ممكن.

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