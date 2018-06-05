نصائح لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم في رمضان

يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا

يعد انتفاخ البطن من أكبر المشاكل التي تواجه الصائم في شهر رمضان جراء اختلاف أوقات تناول الطعام واتباع عادات غذائية تؤدي إلى عسر الهضم.

والانتفاخ هو وجود كمية زائدة من الهواء، أو الغازات في المعدة والقناة الهضمية، مما يؤدي إلى توسع وانتفاخ البطن. ومن اجل تجنب هذا الانتفاخ يجب اتباع عادات غذائية صحية للتخلص من عسر الهضم ومعالجته من خلال مجموعة من النصائح.

- تعويض الماء الذي فقده الصائم طوال نهار اليوم بشرب ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لأن نقص السوائل يعد السبب الرئيسي للإمساك في شهر رمضان.

- تناول الحبوب الكاملة بدلا من الخبز والأرز الأبيض وهي متوفرة في المعكرونة المصنوعة من طحين القمح ذي الحبة الكاملة والبرغل والفريكة والشعير والأرز البني والكسكسي المصنوع من طحين قمح كامل والشوفان. وإن اتباع هذا النظام الغذائي يحد كثيرا من أعراض الانتفاخ، نظرا لأن مكوناته تحتوي على فيتامين "ب" الذي يحارب انتفاخ البطن بشكل كبير.

- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، لان هذا يسهل عملية الهضم.

- تناول اللبن الرائب الذي يحتوي على جراثيم مفيدة حية أو تناول أقراص الجراثيم المفيدة (probiotics)، لأن النقص في هذه الجراثيم المفيدة يؤدي إلى هضم الطعام بشكل جزئي غير كامل وإلى تكون الانتفاخات والغازات.

- قلل من استهلاك الخضار النيئة واستبدالها بالخضار المطبوخة أو شوربات الخضار.

- حاول بقدر الإمكان تخفيف الملح في الطعام، لأن الملح يتسبب في احتباس الماء في الجسم، والذي ينتج عنه الانتفاخ.

- تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة، لتلافي ارتجاع الطعام إلى المريء وأكثِرْ من المجهود الحركي خاصة بعد الإفطار.

- تجنب تناول الحلويات والأغذية الدسمة، مثل المقالي والوجبات السريعة لأن الدهون تبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة وتسبب سوء الهضم.

- قسِّم الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة وتجنب الوجبات الكبيرة.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

- تناول مغلي الأعشاب مثل البقدونس والبابونج والزنجبيل لأنها تساعد على التخلص من عسر الهضم والانتفاخات.

للمزيد من المقالات:

10 أسباب مهمة لتناول الليمون الطازج في رمضان

5 أطعمة تمنع الإصابة بالأنيميا في رمضان

أضرار ممارسة رياضة رفع الأثقال قبل الإفطار!