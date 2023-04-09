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لحظات الإفطار من الشارع الرمضاني بمكة المكرمة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 04:43
لحظات الإفطار من الشارع الرمضاني بمكة المكرمة
لحظات الإفطار من الشارع الرمضاني بمكة المكرمة

لحظات الإفطار من الشارع الرمضاني بمكة المكرمة في رمضان 1444 هـ/2023 م.

المصور: عمار الأمير - ammar_alamir@

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