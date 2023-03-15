ما حكم دخول رمضان قبل قضاء ما فاتك من صيام؟

يترقب العالم الإسلامي دخول شهر رمضان المبارك 2023 والذي من المتوقع أن يصادف يوم الخميس المقبل 23 مارس فلكيًا، وهو الشهر الذي ينتظره المسلم كل عام بسبب فضله الكبير.

وتحرص العديد من الفتيات قضاء ما عليهن من صيام أيام سابقة قبل بدء شهر رمضان ولأسباب عدة قد يدخل الشهر الكريم دون الانتهاء من قضاء الأيام السابقة.

ما هو حكم بدء شهر رمضان دون قضاء الأيام السابقة؟

إن الأصل قضاء الأيام التي فاتت الصائم قبل دخول الشهر الفضيل سواء أفطر بها بسبب المرض او السفر أو الحيض أو لأسباب أخرى مختلفة، لكن قد يدخل رمضان دون قضاء كافة الأيام سواء بعذر أو بدون عذر.

وبحسب مذهب المالكية والشافعية والحنابلة فإنه إذا دخل رمضان دون قضاء ما فات الصائم، عليه قضاء هذه الأيام بعد الشهر الفضيل وإطعام مسكين عن كل يوم.

وأفتى عدد من علماء الإسلام أن من دخل عليه رمضان قبل صيام ما عليه من قضاء، فعليه أن يصوم الشهر الحاضر، ثم يقضي ما فاته دون فدية مستشهدين بالآية الكريمة: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" سورة البقرة.

وأشار العلماء ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر بالآية إطعام المسكين لذلك وجب القضاء فقط، ولتجنب "االامور المشتبهات" في الدين الإسلامي من الأفضل قضاء اليوم وإخراج الكفارة.

هل يجوز اخراج مال بدلا من اطعام مسكين؟

يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو قيمة الإطعام ماديًا.

هل تجب النية في قضاء الصيام؟

لا بد من النية في صيام القضاء من الليل، لان القضاء لديه حكم الفرض، ويجب النية لكل يوم حتى مع وجود نية التتابع في القضاء، على عكس الشهر الفضيل الذي تكفي فيه نية صيام الشهر قبل بدءه.



ما حكم من مات وعليه قضاء؟

من أفطر لعذر سفر او مرض ولم يتمكت بسبب المرض أن يقضي ما عليه ومات قبل القضاء فلا شيء عليه، أما من كان باستطاعته القضاء ومات قبل أن يقضي الأيام فيجب على ورثته صيام الأيام التي أفطر بها، او أطعام مسكينًا عن كل يوم.



