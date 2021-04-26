مبطلات الصيام في شهر رمضان أو مفسدات الصوم، والفاسد والباطل في العبادات بمعنى واحد، ضد الصحيح، والذي يبطل به الصوم بمعنى: ما يكون به الصوم غير صحيح، وإذا بطل الصوم في يوم من صوم شهر رمضان خاصة لمن لا رخصة في الإفطار؛ لزمه بعد بطلان صومه؛ الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، والقضاء بعد ذلك، وأما المعذور الذي يباح له الفطر كالمريض؛ فلا يلزمه الإمساك. ويحرم تعمد الاستمرار في الإمساك بنية الصيام على من يحرم عليه الصيام كما في صوم الحائض.

مبطلات الصيام ومكروهاته

1- الأكل أو الشرب عمداً

بالطبع يعتبر أكل أو شرب أي شيء عمدًا من مبطلات الصيام، وأي شيء يحل محل تناول الطعام أو الشرب يشاطره نفس الحكم ويبطل الصوم، على سبيل المثال تلقي السوائل عن طريق الوريد، وذلك لأنه يغذي الجسم مثل الطعام والشراب.

2- الجماع أو الإستمناء

يعتبر الجماع خلال فترة الصيام مبطلًا له، وذلك خلال ساعات النهار والصوم.

لكن هذا لا يعني الإمتناع عنه، بل من الممكن ممارسة الجماع بعد كسر الصيام في الليل، على شرط الاغتسال من بعده.

الأمر ذاته ينطبق على الإستمناء،حيث يعتبر أحد مبطلات الصيام، ويجب كسر الصيام في حال حدوثه.

3- القيء العمد

هذا يعني القيء العمد لكل ما في المعدة من طعام أو الشراب.

أما إذا حدث هذا من غير قصد فيبقى الصائم على حاله دون كسر لصومه.

4- الحيض ونزيف ما بعد الولادة

عندما تبدأ المرأة الحيض أو فترة ما بعد الولادة لا يجب عليها الصيام.

جدير بالذكر أن على المرأة كسر الصيام حتى لو بدأ الحيض قبل الإفطار بفترة قصيرة.

5- غسيل الكلى

خلال الخضوع لغسيل الكلى، يتم إخراج الدم من ثم عودته مرة أخرى إلى جسم المريض مع بعض المواد والأغذية كالسكريات والأملاح.

مبطلات الصيام للنساء

الحيض

النفاس

الجماع

الأكل والشرب

التقيؤ عامدةً

مبطلات الصيام عند الرجل

الأكل والشرب بشكل متعمد

الجماع بشكل متعمد

دخول شيء من منفذ مفتوح

نية الإفطار

الاستمناء "العادة السرية"

الردة

التقيؤ عامدًا

الإغماء طوال النهار

الجنون المطبق

أمور لا تفسد الصيام

تناول الطعام أو شرب شيء عن غير قصد.

سحب الدم بنوعيه: الطرفي عن طريق الشعيرات الدموية أو عن طريق الوريد.

التحاميل المهبلية والشرجية.

التسريب الاحليلي urethral infusion.

استخدام قطرات العين أو الاذن.

قطرة الانف اذا لم تصل الى المعدة.

ابر الأنسولين.

ابر البنسلين.

مبطلات الصيام للمتزوجين

ثانى ما يمكن أن يفسد الصيام على الطرفين، هو "الإنزال"، كما يؤكد "مصيلحى" قائلاً: الإنزال سواء للرجل أو المرأة، وحتى وإن تم الإنزال بدون جماع، نتيجة لشهوة، فإنه يفسد الصيام ويقضى بكفارة الإفطار فى نهار رمضان، لأن ماء الرجل والمرأة جنابة ويجب الاغتسال والتطهر منها.

مس فرج الرجل والمرأة لبعضهما يدخل في باب الاستمتاع أو مقدمات الجماع، فلو استطاع أن يمتلك نفسه أي لا ينزل فله ذلك، أمَّا لو خشي من فساد صومه ولا يستطيع أن يمتلك نفسه فلا يجوز له ذلك، فالمس في هذه الحالة خطوة لفساد الصوم، وكل ما يؤدي للحرام فهو حرام.

لو باشر الرَّجل امرأته وقبلها وعانقها وفعل معها ما يفعله في الجماع دون إدخال ذكره في فرجها وأنزل المني فقد فسد صومه باجتماع أئمة المذاهب الأربعة؛ لأنَّه قد أنزل بالمباشرة والمضاجعة دون الولوج، أمَّا إن فعل ذلك ولم ينزل المني ونزل المذي فقط فقد فسد صومه عند المالكية والحنابلة، ولم يفسد صومه عند الشافعية والحنفية، وحجة المالكية والحنابلة في فساد الصَّوم أنَّه خرج شيء من الجسم تخلله شهوة فيأخذ في ذلك حكم المني.

مُبطلات الصيام غير المتّفق عليها

إن ذرعه القيئ أي: غلبه وخرج بغير تعمد إخراجه؛ فلا يبطل صومه وهو حينئذ غير مكلف بما هو خارج عن إرادته، إلا إذا أعاده إلى جوفه عمدا. ولو استقاء ناسيا للصوم فلا يبطل صومه، وأما استخراج النخامة من الجوف عمدا؛ فلا يبطل بها صومه.

ويدل على هذا حديث: «من ذرعه القيئ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض».