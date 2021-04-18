مصريون يحتفلون بشهر رمضان بفانوس طوله 17 مترًا

اختار أهالي ميدان رمسيس، أحد أقدم ميادين القاهرة وأكثرها ازدحامًا، الاحتفال بشهر رمضان المبارك على طريقتهم الخاصة.

ونصب أهالي الميدان فانوس وهلال بحجمٍ ضخمٍ يبلغ حوالي 17 مترًا وبوزن 700 كيلوغرام تقريبًا، وذلك من أجل غرس البهجة في قلوب المصريين بعد عام من القلق والترقب بعد تفشي جائحة كورونا عالميًا.

وجاءت فكرة الفانوس بالتنسيق بين حي القاهرة وعضو مجلس النواب طاهر الأزهري.

وحرص المارة على التقاط صورًا لهم بالقرب من الفانوس ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المحتفلين بالفانوس الضخم: "عاوزين نفرح وهي دي مصر.. لازم نحتفل والحياة تمشي، أدعو كل المصريين الذين يمرون على الفانوس بميدان رمسيس بالاحتفال بشهر رمضان والتقاط الصور التذكارية.. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.. شهر خير وبهجة على الجميع".

وكما انتشرت في أنحاء الحي مجسمات لفوانيس صغيرة الحجم وهلال احتفالًا بالشهر الفضيل.

يذكر أن فانوس رمضان أحد المظاهر الشّعبيّة في مصر، وهو أيضًا واحد من الفنون الفلكلورية الّتي نالت اهتمام الفنّانين والدّارسين حتّى أن البعض قام بدراسة أكاديميّة لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الصّوم ثمّ تحويله إلى قطعة جميلة من الدّيكور العربي في الكثير من البيوت المصريّة الحديثة.

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