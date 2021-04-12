متجر كويتي يعرض سجادة صلاة بـ 132 دولار أمريكي

أثار إعلان لأحد المتاجر الكويتية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه سجادة صلاة للبيع مقابل 40 دينار كيويتي، أي ما يعادل 132 دولار أمريكي.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتجر الكويتي، فإن حجم سجادة الصلاة يبلغ 65 × 105 سم وهي مصنوعة من القطن 100% وتأتي باللونين الأزرق والبيج والفضي.

وفي الوقت الذي تقوم التجارة على العرض والطلب ولا يمكن إجبار الزبائن على شراء أي سلعة، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من سعر سجادة الصلاة.

واعتبر عدد من المغردين بأن الأفضل دفع هذا المبلغ مقابل مساعدة أسرة محتاجة بدلًا من دفعه ثمنًا لسجادة صلاة في الوقت الذي ممكن أن تؤدى صلوات المسلميين في أي مكان شرط أن تكون طاهرة.

يذكر أن الكويت ليست بعيدة عن العمل الخيري، حيث أمضت قدمًا في تعزيز دبلوماسيتها الناجحة المرتكزة على العمل الإنساني العالمي لما يمثله من قيم إنسانية عليا.

كما واصلت الكويت جهودها الدؤوبة في مجال العمل الإنساني عبر مؤسساتها وهيئاتها الخيرية لا سيما في ظل تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتداعياتها داخل البلاد وخارجها.