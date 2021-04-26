موعد السحور والإفطار في اليوم الـ 16 من شهر رمضان...ودعاء اليوم!

يصادف اليوم الثلاثاء 27 من شهر ابريل اليوم الثالث عشر من صيام شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2021، نستعرض لكم موعد السحور وموعد الإفطار في عدة دول عربية.

موعد السحور وموعد الإفطار في الأردن

موعد اذان الفجر في العاصمة الأردنية عمان الساعة 4:23 am فجراً مع مراعاة إختلاف التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة.

أما موعد الإفطار فهو في تمام الساعة pm 7:14 مساءً أيضاً مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. "حسب توقيت الأردن"

موعد السحور وموعد الإفطار في السعودية

موعد اذان الفجر في السعودية الساعة الـ 04:06 am فجراً مع مراعاة إختلاف التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة.

أما موعد الإفطار فهو في تمام الساعة pm 6:26 مساءً أيضاً مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة."حسب توقيت السعودية"

موعد السحور والإفطار في لبنان

موعد اذان الفجر في لبنان الساعة 04:21 am مع مراعاة اختلاف التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة.

أما موعد الإفطار فهو في تمام الساعة pm 7:17 مساءً أيضاً مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. "حسب توقيت لبنان"

موعد السحور والإفطار في الإمارات

موعد اذان الفجر في الإمارات الساعة 04:32 am مع مراعاة اختلاف التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. أما موعد الإفطار فهو في تمام الساعة pm 6:51 مساءً أيضاً مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. "حسب توقيت الإمارات"

موعد السحور والإفطار في مصر

موعد اذان الفجر في مصر الساعة 03:52 am مع مراعاة اختلاف التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة.

أما موعد الإفطار فهو في تمام الساعة pm 6:27 مساءً أيضاً مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. "حسب توقيت مصر"

موعد السحور والإفطار في العراق

موعد اذان الفجر في العراق الساعة 03:47 am مع مراعاة اختلاف التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. أما موعد الإفطار فهو في تمام الساعة pm 6:41 مساءً أيضاً مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات الذي يصل لدقائق قليلة. "حسب توقيت العراق"

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان