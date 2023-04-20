البوابة – تنظيف المنزل قبل الاحتفال بالأعياد يعد طقساً من طقوس الاحتفال، يجب أن يقوم به كل فرد من أفراد العائلة بمحبة وفرح. مع اقتراب العد التنازلي للإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد، لا زال هناك متسع من الوقت للقيام بتنظيف المنزل، في هذا المقال سنناقش معاً نصائح تنظيف المنزل بالتفصيل، للاحتفال بعيد الفطر 2023.

نصائح تنظيف المنزل قبل عيد الفطر السعيد

تنظيف المنزل: نصائح الخبراء

1. تنظيف الأدراج والخزائن

ابدئي بتنظيف خزانة المؤن والخزائن والأدراج. تخلصي من الأدوية المنتهية الصلاحية والتوابل والملابس التي لم تعد تناسبك ، وما إلى ذلك، وافساح المجال لأشياء جديدة. ابحثي عن الأشياء التي لا تُستخدم ولكنك تتمسكين بها ببساطة لأنك لا تستطيعين التخلص منها. يمكنك التبرع بالأشياء التي لم تعودي بحاجة إليها.

2. تنظيف الغبار والمكنسة الكهربائية

من المحتمل أن يتم مسح أرضيات منزلك كل يوم ، ولكن هذا قد لا يكون كافيًا. لتحضير منزلك لعيد الفطر ، عليك إلقاء نظرة على المساحات التي لا تهتمين بها عادة. انفضي الغبار عن التحف والأرفف وخلف الصور وامسحي جميع الإطارات. قد يكون من الأفضل استخدام قطعة قماش مبللة أو جافة. بهذه الطريقة ، يمكنك الوصول إلى الزوايا الصغيرة والشقوق أيضًا.

3. تنظيف الستائر والمفروشات الناعمة

قد تكون الأسابيع التي تسبق عيد الفطر مثالية لإزالة الستائر وغسلها جيدًا. بالإضافة إلى الستائر ، قومي بغسل أغطية الوسائد ، والأغطية، ومفارش المائدة ، وما إلى ذلك. يمكن غسل معظم الكتان بسهولة في الغسالة. تأكدي من استخدام منعم الأقمشة للحفاظ على ملمس البياضات ورائحتها منعشة.

4. تنظيف الأسطح الزجاجية

قد لا تدرك ذلك ، لكن العديد من الأسطح الزجاجية في منزلك لا يتم تنظيفها عادةً خلال جدول التنظيف اليومي. نحن نتحدث عن النوافذ والمرايا الكبيرة وما إلى ذلك. مسح هذه الأسطح بقطعة قماش مبللة ليس فكرة جيدة. تلتصق ألياف القماش بالأسطح. بدلًا من ذلك ، استخدمي ورق الجرائد والماء. رشي السطح بالماء واستخدم ورق الجرائد لمسحه.

5. تنظيف الحمامات

عندما يتعلق الأمر بتنظيف المنزل في عيد الفطر ، لا يمكنك تجاهل الحمامات. قم بإزالة جميع أدوات النظافة من على المنضدة فوق الحوض ورشها. افعلي نفس الشيء مع الأرفف حيث تخزن الصابون والشامبو والبلسم. أثناء ذلك ، امسحي الصنابير وحوض الاستحمام بالخل للتخلص من أي رواسب ملح مائية. قومي بإزالة ستائر الدوش واشطفيها أيضًا. ولا تنسي تنظيف مروحة العادم ونوافذ الحمام.

6. تنظيف المصابيح والمراوح

المراوح والأضواء هي أشياء يتم تجاهلها عادةً على مدار العام. استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالة أنسجة العنكبوت والغبار عنها خلال تنظيف المنزل في عيد الفطر. اتبعي ذلك بمسح شفرات المروحة بقطعة قماش مبللة. إذا بدت شفرات المروحة متسخة جدًا وكنت قلقًا بشأن سقوط الغبار والأوساخ عليك ، فضعي غطاء وسادة فوق شفرة المروحة وامسحيها أثناء سحب غطاء الوسادة للخارج.

7. تنظيف البلاط

يمكن أن يكون الجص الموجود بين البلاط في الحمام أو في المطبخ مغناطيسًا للأوساخ. يمكن أن يؤدي خلط صودا الخبز والخل أو صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين إلى تسهيل تنظيف الجص. اغمسي فرشاة أسنان قديمة في هذا الخليط وافركي الجص لتنظيفه. يمكنك إضافة الجص للاماكن المفقودة.

8. تنظيف الأجهزة من الداخل

حتى الأسطح التي لا تراها دائمًا تحتاج إلى التنظيف قبل عيد الفطر. نحن نتحدث عن الأجزاء الداخلية للثلاجة ، والفرن ، والميكروويف ، وما إلى ذلك. ابدئي بمسح الجدران الداخلية بمنديل رطب. قد لا يتم التخلص من رذاذ الزيت الموجود على المعدن بهذا فقط. لتخفيف هذه الأوساخ ، أضيفي عصير الليمون أو الخل إلى وعاء الماء والميكروويف لبضع دقائق.

9. تنظيف الفرش

إلى جانب تغيير بياضاتك ، استخدمي عيد الفطر كفرصة لتشمس الفرش. إن وضع المراتب والوسائد في الشمس المباشرة لبضع ساعات سيقتل أي جراثيم قد تكون دخلت إليها. تذكر أن تقلبها بعد ساعة أو حتى يتعرض كلا الجانبين لأشعة الشمس.

10. تنظيف مناشف اليد

قد يصبح تنظيف البقع الصعبة على مناشف المطبخ أو الحصائر أمرًا صعبًا ، خاصة إذا قمت بغسلها يدويًا. ويمكن أن يكون تنظيفها بالغسالات غير صحي. لذا قومي بتنظيف مناشف المطبخ في الغسالة. في الدورة التالية ، قومي بتنظيف ممسحة الأبواب. ثم قومي بغسل الغسالة بمحلول معقم.

11. تخلصي من أدوات التنظيف القديمة

تخلصي من المستلزمات القديمة بعد التنظيف لاستقبال عيد الفطر وتأكدي من استبدال أدوات التنظيف القديمة أو المتسخة بأخرى جديدة.

نصائح تنظيف المنزل قبل عيد الفطر السعيد

نصائح مفيدة:

أفضل نصيحة للتنظيف في عيد الفطر هي تنظيم الوقت وتنظيف غرف منزلك بالترتيب، مثل غرفة نومك، وغرفة المعيشة، والحمام، والمطبخ. سيوفر لك الوقت وتكون منظمًا.

أفضل طريقة لطلاء منزلك هي اختيار ألوان الباستيل والألوان الحيوية التي تعكس الأضواء بشكل جيد.

أفضل طريقة لتنظيف المطبخ هي استخدام محلول غسيل الأطباق وصودا الخبز والماء الدافئ والخل.

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