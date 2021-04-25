نصائح للحامل في شهر رمضان

التغذية خلال فترة الحمل تلعب دور مهم جدًا، ما هو الصيام خلال فترة الحمل؟ ما هي المضاعفات المحتملة للصيام خلال الحمل؟ هل يجوز صيام الحامل المصابة بداء السكري؟ نصائح في صيام الحامل في شهر رمضان؟ نصائح لصيام الحامل في شهر رمضان؟ نصائح للحامل عند الإفطار؟ ما هو تأثير الصيام في المرأة الحامل؟ ما هو فوائد الصيام للحامل؟

في فترة الصيام تمتنع عن الأكل تماما ويُسمح لك فقط بشرب الماء، الشاي المُر، أو القهوة غير المحلاة، وكذلك أكل الخضر وبعض الفواكه. هناك أنماط مختلفة للصيام المتقطع، تختلف بحسب احتياجات الجسم نفسه، وقدرة الفرد أيضا على تحمُّل هذا النمط الجديد الذي يتبعه، فالجسم معتاد على وجبة إفطار، غداء، عشاء، وبعض الوجبات الخفيفة، واستبعاد وجبة فجأة قد يُصيبك بالإعياء وتقلُّبات المزاج والعصبية، وهذه ردات فعل طبيعية يُظهرها الجسم إلى أن يتعود على نظامه الجديد.

الصيام خلال فترة الحمل

تجنبي النشاط البدني خلال فترة الصيام لتفادي الشعور بالتعب.

في حالة الصيام، سيتطلب منكِ التخلي عن الماء أيضًا، لذا عوضي جسمكِ عن المياه المفقودة قبل الصيام.

افطري فورًا إذا شعرتِ بضعف.

عندما يحين وقت الإفطار، أحرصي على تناول وجبة خفيفة، لأن الجهاز الهضمي يكون بطيئًا.

عزيزتي الحامل تجنبي المواقف المرهقة.

فكري بطريقة إيجابية.

يحظر على المرأة الحامل صيام شهر رمضان في حالة الإصابة بتسمم الحمل، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، نتيجة احتباس السوائل والأملاح بالجسم، مع ارتفاع نسبة الزلال في البول.

مضاعفات محتملة للصيام خلال الحمل

بمجرد نفاد مخزون الغلوكوز في وقت لاحق أثناء فترة الصيام، تصبح الدهون المصدر التالي لتوفير الطاقة للجسم، وانخفاض مستويات السكر في الدم يسبب ضعفا وحالة خمول، وقد يصاب المرء بالصداع والدوار والغثيان وصعوبة التنفس، وبعد فترة من 3 إلى 7 أيام من الصيام يبدأ الجسم في التعود وتتفكك الدهون إلى سكر في الدم.

تعتمد القدرة على الصوم أثناء الحمل على عدة عوامل أهمها: الحالة الصحية الجيدة للمرأة قبل الحمل. أيضاً عدم وجود أي مشاكل صحية أثناء الحمل مثل إصابة الحامل بفقر الدم أو نزيف أو سكري الحمل أو نقص الكالسيوم أو بعض الأمراض الأخرى... كذلك عدد الساعات التي يتوجب على الحامل صيامها فالصيام في شهر الصيف يعد أصعب مقارنة بفصل الشتاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة وطول فترة الصيام، أيضاً يجب تحديد مرحلة الحمل التي صادفت شهر رمضان، فالثلاث الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل يصعب معها صيام رمضان.

صيام الحامل المصابة بداء السكري

الحامل التي صحتها جيدة، وتتحكم بنسبة السكر لديها تستطيع الصيام دون أن تفطر، المصابة بالسكري وتحصل على جرعات من الأنسولين ثلاثة أو أكثر فيجب أن تفطر، التي لديها السكري ومعه أعراض مرضية مقلقة مثل أمراض ضغط الدم أو القلب أو الكلى فيجب أن تفطر، ويكون القضاء يوماُ بيوم في حال المقدرة بعد انتهاء شهر رمضان.

نصائح لصيام الحامل في شهر رمضان

تناول الكثير من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، والتي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم. التقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه.

تناول الخضروات والفواكه بشكل كبير، حيث إنها تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الحامل والجنين أثناء فترة الصيام، كما أنها تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

نصائح للحامل عند الإفطار

ينصح الحوامل والمرضعات باستشارة طبيب مختص وإجراء فحصوصات طبية عامة قبل اتخاذ قرار صيام شهر رمضان علماً بأن الشريعة الإسلامية تبيح للحامل و المرضع الإفطار في رمضان في بعض الحالات ، وعلى الحامل الحرص على تناول كميات كافية من الطعام الصحي وشرب ثلاث لترات من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب العادات الغذائية السيئة التي يكثر اتباعها خلال شهر رمضان مثل تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

تأثير الصيام في المرأة الحامل

تأثير الصيام في المرأة الحامل فهو لا يؤثر صيام شهر رمضان على وزن، وطول، ومحيط رأس الجنين، ووقت الولادة، بالنسبة للنساء الأصحاء اللاتي يتمتعن بتغذية مناسبة ونمط حياة صحي.

لكنه قد يؤثر سلبًا على النساء اللاتي لا يسمح لهن طبيًا بالصوم، كالمصابات بمرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، عزيزتي الحامل لذا في حال لم يسمح لك طبيبك في شهر رمضان بالصوم، فالتزمي بمشورته وإلا قد يصاب جنينك ببعض من المضاعفات الصحية كما ذكرت أحد الدراسات، التي قد تتمثل فيما يلي:

انخفاض وزن الجنين: يمكن أن يؤثر نقص التغذية المرتبط بالصيام أثناء الحمل على نمو الجنين، كما قد تحدث بعضًا من الاثار الصحية على المدى الطويل، كالإصابة بمشاكل في الكلى، داء السكري من النوع الثاني، الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب التاجية.

ضعف الإدراك: يمكن أن ترفع القيود الغذائية أثناء الصيام من مستويات هرمون الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى إصابة طفلك على المدى الطويل في ضعف الإدراك وصعوبات التعلم.

فوائد الصيام للحامل