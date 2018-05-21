وجهات سياحية مناسبة لشهر رمضان

كل دولة لها عاداتها وتقاليدها في شهر رمضان، وكل واحدة منها تقدم تجربة لا تنسى لهذا الشهر الفضيل. إن كنت من الذين يفضلون إمضاء شهر رمضان خارج بلادهم؛ فإن الخيارات يجب أن تبتعد كلياً عن الدول التي لا تعيش أجواء هذا الشهر، أو التي يمكنها أن تفسد صيامك.

فما الوجهات السياحية التي تجعلك تختبر رمضان أكثر روحانية؟



مكة المكرمة والمدينة المنورة

مدينتان لهما مكانة خاصة عند المسلمين. الاعتكاف في المسجد النبوي في المدينة المنورة والتعبد في مكان مقدس ستجعل رمضان تجربة روحانية لا تشبه أي تجربة رمضانية أخرى. أداء العمرة في مكة وزيارة قبر الرسول- صلَّى الله عليه وسلَّم- واختبار تجربة الإفطار في هذه المدينة حلم يراود غالبية المسلمين.



الإمارات العربية المتحدة

سواء كان الخيار دبي أو أبو ظبي أو أياً من المناطق الأخرى في الإمارات، فإن كل واحدة منها تقدم تجربة رمضانية خاصة بها. تعتبر دبي المقصد الأول للسياح في رمضان، وتحرص الحكومة على تنظيم الكثير من النشاطات والفعاليات الرمضانية. غالبية الفنادق ترتدي حلتها الرمضانية وبعضها يقيم المجالس التي تجعل الزائر يختبر تجربة خاصة جداً.



ماليزيا

أصبحت ماليزيا خلال السنوات الماضية الوجهة المفضلة لغالبية المسلمين. في رمضان تعتبر كوالالمبور الوجهة الأفضل لكونها تعيش أجواء هذا الشهر الفضيل، كما أنها تتضمن الكثير من المطاعم التي تقدم الأطعمة الحلال. تضم أيضاً الكثير من الأماكن السياحية الإسلامية خصوصاً متحف الفن الإسلامي الذي يعرض المخطوطات والمصاحف والمقتنيات الإسلامية.

هناك الكثير من المساجد في ماليزيا أهمها مسجد السلطان صلاح الدين عبدالعزيز شاه، وبعضها يقيم الصلوات وخطب الجمعة باللغتين الإنجليزية والعربية. ميزة إضافية لماليزيا هذا العام هو أن عدد ساعات الصيام فيها هي الأقل.



تركيا

تركيا معروفة بأجوائها الرمضانية المميزة. تتزين المساجد والشوارع بأجمل حلة رمضانية ويدأب عدد كبير من المسلمين على زيارتها لكونها تضم الكثير من المساجد. تعتبر تجربة الإفطار في ساحة السلطان أحمد مميزة جداً، اذ يجتمع المئات هناك على موائد إفطار جماعية.



روسيا

إن كان بإمكانك احتمال ساعات الصيام الطويلة جداً فروسيا هي وجهتك. يشكل شهر رمضان في روسيا حدثاً دينياً وثقافياً مميزاً في ظل اختلاف العادات والتقاليد والديانات. أكثر من عشرين مليون مسلم يستقبلون الشهر في أجواء جميلة ومميزة. الأقاليم التي تضم الغالبية المسلمة هي الواقعة شمال القوقاز كإنغوشيتيا والشيشان وداغستان وكابردينا بلكاريا وكاراتشايفا وتشيركيسا وباشكرستان وغيرها.



سلطنة عمان

سلطنة عمان من الدول التي تقدم تجربة فريدة في رمضان، فهي بالإضافة الى العادات المشتركة مع باقي الدول العربية ما تزال تحتفظ بعاداتها الخاصة. فتقام جلسات السمر التي يصار خلالها إلى الحديث عن الأمور الدينية كما يصار إلى التنافس في القصائد الشعرية.



