البوابة - لا غنى عن التمر المحشي على موائدنا الرمضانية، فهو مغذي، شهي، ولذيذ. ما رأيكم بتناولها بنكهات جديدة ومميزة. نقدم لكم اليوم 5 نكهات مميزة بالبندق، والطحينة والجبنة وحشوة البقلاوة.
5 نكهات جديدة من التمر المحشي
مكونات التمر المحشي:
1. تمر محشو بزبدة البندق
5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى
5 ملاعق كبيرة زبدة لوز كريمية
15 حبة لوز كامل مقطع إلى أنصاف أو شرائح أيضًا
ربع كوب شوكولاتة ذائبة
طريقة التحضير:
ضعي ملعقة كبيرة من زبدة اللوز الكريمية في كل حبة تمر. ثم ضعي القليل من اللوز المقشور في كل حبة تمر. رشي عليها الشوكولاتة المذابة.
2. تمر بالنوتيلا
5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى
5 ملاعق كبيرة نوتيلا (كريمة البندق)
ربع كوب بندق مطحون
طريقة التحضير:
ضع ملعقة كبيرة من النوتيلا في كل تمر. ثم ضعي فوقها البندق المهروس.
3. تمر تروبيكانا
5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى
ربع كوب جبنة كريمية ، بدرجة حرارة الغرفة.
1 ملعقة كبيرة سكر بودرة
1 ملعقة كبيرة عصير برتقال طازج
1 ملعقة كبيرة قشر برتقال
4 ملاعق كبيرة رقائق جوز الهند
طريقة التحضير:
تُخفق الجبنة الكريمية مع السكر البودرة وقشر البرتقال وعصير البرتقال. أضف ملعقة كبيرة من هذا في كل تمر ثم ضع عليها رقائق جوز الهند.
4. تمر محشو بالبقلاوة
5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى
ربع كوب جوز مطحون
1 ملعقة كبيرة عسل
ربع ملعقة صغيرة ماء زهر
رشة قرفة
طريقة التحضير:
اخلطي الجوز مع العسل والقرفة وماء الزهر. أضف ملعقة كبيرة من الحشوة في كل حبة تمر.
5. تمر محشو بالحلاوة الطحينية
5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى
ربع كوب فستق مطحون
ربع كوب طحينة
طريقة التحضير:
يُضاف الفستق المطحون إلى التمر ثم يُسكب عليه الطحينة.
ملاحظة:
من الأفضل تحضيرها طازجة وتغطية درجة حرارة الغرفة لمدة لا تزيد عن يومين.
إذا تم تبريدها ، فإنها سوف تتصلب ولن تكون ممتعة للأكل.
أطباق رمضانية من المطبخ الباكستاني
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)