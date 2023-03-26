البوابة - لا غنى عن التمر المحشي على موائدنا الرمضانية، فهو مغذي، شهي، ولذيذ. ما رأيكم بتناولها بنكهات جديدة ومميزة. نقدم لكم اليوم 5 نكهات مميزة بالبندق، والطحينة والجبنة وحشوة البقلاوة.

5 نكهات جديدة من التمر المحشي

مكونات التمر المحشي:

1. تمر محشو بزبدة البندق

5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى

5 ملاعق كبيرة زبدة لوز كريمية

15 حبة لوز كامل مقطع إلى أنصاف أو شرائح أيضًا

ربع كوب شوكولاتة ذائبة

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة كبيرة من زبدة اللوز الكريمية في كل حبة تمر. ثم ضعي القليل من اللوز المقشور في كل حبة تمر. رشي عليها الشوكولاتة المذابة.

2. تمر بالنوتيلا

5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى

5 ملاعق كبيرة نوتيلا (كريمة البندق)

ربع كوب بندق مطحون

طريقة التحضير:

ضع ملعقة كبيرة من النوتيلا في كل تمر. ثم ضعي فوقها البندق المهروس.

3. تمر تروبيكانا

5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى

ربع كوب جبنة كريمية ، بدرجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة كبيرة عصير برتقال طازج

1 ملعقة كبيرة قشر برتقال

4 ملاعق كبيرة رقائق جوز الهند

طريقة التحضير:

تُخفق الجبنة الكريمية مع السكر البودرة وقشر البرتقال وعصير البرتقال. أضف ملعقة كبيرة من هذا في كل تمر ثم ضع عليها رقائق جوز الهند.

4. تمر محشو بالبقلاوة

5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى

ربع كوب جوز مطحون

1 ملعقة كبيرة عسل

ربع ملعقة صغيرة ماء زهر

رشة قرفة

طريقة التحضير:

اخلطي الجوز مع العسل والقرفة وماء الزهر. أضف ملعقة كبيرة من الحشوة في كل حبة تمر.

5. تمر محشو بالحلاوة الطحينية

5 تمور مدجول، مقطعة إلى شرائح بالطول ومنزوعة النوى

ربع كوب فستق مطحون

ربع كوب طحينة

طريقة التحضير:

يُضاف الفستق المطحون إلى التمر ثم يُسكب عليه الطحينة.

ملاحظة:

من الأفضل تحضيرها طازجة وتغطية درجة حرارة الغرفة لمدة لا تزيد عن يومين.

إذا تم تبريدها ، فإنها سوف تتصلب ولن تكون ممتعة للأكل.

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