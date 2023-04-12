البوابة - هل ما زلت تتساءل عن المكان الذي تذهب إليه لقضاء عطلة عيد الفطر ؟ لا تفكر مليًا لأنه بعد شهر من الصيام والعبادة، حان الوقت للاستمتاع وقضاء إجازة مع من تحبهم.

أين أذهب في عطلة العيد؟

تعد سريلانكا ، والهند ، وتركيا ، وماليزيا ، وموريشيوس ، وتايلاند ، وجزر المالديف ، والإمارات العربية المتحدة ، وما إلى ذلك ، أفضل الأماكن للتخطيط لعطلة العيد. كذلك تعد مكة المكرمة ودبي وسنغافورة وجورجيا وألمانيا من الخيارات الشائعة الأخرى للتخطيط لعطلتك خلال هذا الوقت.

7 أماكن رائعة للسفر خلال إجازة عيد الفطر

1. سريلانكا- مجموعة من الأنشطة

سريلانكا بلا شك الأولى في قائمتنا لأفضل الأماكن للزيارة خلال عطلة عيد الفطر. بصرف النظر عن سحرها الواضح ، هناك الكثير لتفعله وتراه في هذه الوجهة الرائعة بحيث ستنسى كل ما يقلقك وتدخل في حالة من النعيم المطلق.

أفضل النشاطات: الانغماس في مجموعة من الأطباق الشهية والرياضات المائية المثيرة ورحلات التسوق الرائعة. إنها وجهة موصى بها للغاية لقضاء عطلة عيد الفطر.

لماذا الزيارة؟ الطقس المثالي سيجعلك أنت وأطفالك متحمسين للخروج واللعب! ناهيك عن الأسعار الرخيصة لكل شيء!

التكلفة التقريبية : تبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا للفرد لمدة 4 ليالٍ و 5 أيام

2. الهند- بلد الاحتفالات

من بين جميع الأماكن التي يجب زيارتها خلال عطلة العيد ، تعد الهند بالتأكيد الأكثر تميزًا. تنبض البلاد بروح الاحتفالات حيث أن عيد الفطر هو أحد المهرجانات الكبرى في الهند.

أفضل النشاطات: الهند دولة ضخمة ومتنوعة ليس فقط في الثقافة ولكن أيضًا في مناظرها الطبيعية. يمكنك الحصول على التضاريس الجبلية والشواطئ المشمسة والتاريخ القديم والقرى الجذابة ونمط الحياة الحضري العصري في مكان واحد.

لماذا الزيارة؟ تقدم لك الهند مجموعة من الخيارات وبأسعار معقولة. الناس أيضًا مرحبون ومضيافون دائمًا. لا يمكنك التفكير في سبب لعدم الزيارة.

التكلفة التقريبية:

175 دولارًا أمريكيًا للزوجين (دارجيلنج - جانجتوك 3 ليال و 4 أيام)

135 دولارًا أمريكيًا للزوجين (راجستان لمدة 3 ليالٍ و 4 أيام)

267 دولار أمريكي للزوجين (كيرالا 6 ليال و 7 أيام)

3. تركيا- شواطئ ذات مناظر خلابة ومأكولات عالمية وتاريخ غني

تعد تركيا من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها خلال عطلة العيد هذا العام.

أفضل النشاطات: اسطنبول هي واحدة من أكثر الأعاجيب التاريخية في العالم ، والمفضلة لدى المصطافين منذ فترة طويلة. شواطئها السريالية ومأكولاتها المقدسة وجبالها الخلابة وهندستها المعمارية القديمة التي لا تزال قادرة على سلب حواسهم.

لماذا الزيارة؟ هذه هي المدينة الفاضلة لحلم عشاق الطعام! من أول لقمة ستعرف ما أتحدث عنه. لا تنس تجربة التسوق المبهجة!

التكلفة التقريبية: تبدأ من 400 دولار أمريكي للفرد (اسطنبول لمدة 3 ليال و 4 أيام)

4. ماليزيا- التحضر المذهل والحياة البرية الساحرة

إذا كانت كوالالمبور تدور حول التوسع الحضري المترامي الأطراف، فستتيح لك صباح رؤية بعض أندر الحيوانات التي تعيش في البرية وستسرق قرى ساراواك الجذابة قلبك. هذه هي ماليزيا من أجلك!

أفضل النشاطات: قم بزيارة الكهوف المخيفة في باتو وتمتع بالشواطئ المشمسة. جرب المأكولات الماليزية ذات المستوى العالمي ودلل أحباءك في روعة التسوق.

لماذا الزيارة؟ ماليزيا هي واحدة من الأماكن الموصى بها بشدة للزيارة خلال عطلة العيد هذا العام. مع الاحتفال بعيد الفطر بأكبر قدر من النشاط والحماس ، يمكنك الحصول على أفضل تجربة هناك في هذا الوقت من العام.

التكلفة التقريبية: يبدأ من 314 دولارًا أمريكيًا للفرد لمدة 3 ليالٍ و 4 أيام

5. موريشيوس- الفخامة الاستوائية

موريشيوس جزيرة رائعة ذات جمال لا مثيل له. احزم حقائبك وتوجه إلى هذا المكان الرائع لقضاء إجازة ممتعة في عيد الفطر.

أفضل النشاطات: تشتهر موريشيوس ببحارها الياقوتية وشواطئها الرملية البيضاء البودرة ، لطالما حملت علامة كونها وجهة فاخرة. ومع ذلك ، أصبحت اليوم ميسورة التكلفة لجميع أنواع المسافرين للاستمتاع بمجموعة الأنشطة المعروضة هنا.

لماذا الزيارة؟ أفضل جزء في موريشيوس في هذا الوقت هو أنه يمكنك الانضمام إلى احتفالات عيد الفطر مع السكان المحليين. ستحصل أيضًا على صفقات سفر رائعة بسبب السفر في غير موسمها!

التكلفة التقريبية: تبدأ من 315 دولارًا أمريكيًا للفرد لمدة 6 ليالٍ و 7 أيام

6. تايلاند- مجموعة مليئة بالمفاجآت

قد تعتقد أن تايلاند ليست أفضل مكان لقضاء العطلة مع أطفالك ، لكن اسمحوا لي أن أصحح الأمر فقط بالقول إنها في الحقيقة واحدة من أفضل الأماكن. نعم ولن تصدق ما تخبئه لك.

أفضل النشاطات: هذا الملاذ الاستوائي الممتع والودي والغريب يحتوي على شيء لجميع ضيوفه. تتنوع المناظر الطبيعية في تايلاند من ناطحات السحاب الشاهقة إلى الغابات الاستوائية إلى الشواطئ السريالية. لديك مجموعة متنوعة من الخيارات لاختيار ما تفضله.

لماذا الزيارة؟ هناك الكثير لتفعله في تايلاند ولكن أفضل ما ستحبه في هذه العطلة بعد فترة الصيام هو المناطق الطبيعية الهادئة. أجواء المكان بأكمله ستساعدك على الاسترخاء وستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك.

التكلفة التقريبية: يبدأ من 188 دولارًا أمريكيًا للفرد لمدة 4 ليالٍ و 5 أيام

7. جزر المالديف - شريحة من الجنة

جزر المالديف هي قطعة من الجنة في جزيرة صغيرة! ستفوز الشواطئ النقية والبحار الكوبالتية الزرقاء بقلبك على الفور.

أفضل النشاطات: توفر المنتجعات الفاخرة على الشواطئ الجميلة ملاذًا رائعًا للعائلات والأزواج. جزر المالديف مذهلة لجميع أنواع الرياضات المائية التي يمكن أن يتمتع بها الجميع. بدءًا من الغوص على مستوى عالمي إلى التزلج على الماء ، ستشبع الجزيرة عطشك لاندفاع الأدرينالين.

لماذا الزيارة؟ بصرف النظر عن كونها سريالية تفوق الشرح وتقدم الرياضات المائية الرائعة ، تحتفل جزر المالديف بالعيد بقوة كبيرة مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن للزيارة خلال عطلة العيد. أيضًا ، نظرًا لأنها خارج الموسم ، ستكون أسعار كل شيء رخيصة جدًا.

التكلفة التقريبية: تبدأ من 550 دولارًا أمريكيًا للفرد لمدة 3 ليالٍ و 4 أيام

جزيرة أندروس اليونانية مسقط رأس عائلة ترميوتس

العقبة جوهرة البحر الأحمر ومركز جذب للسياح