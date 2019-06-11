رونالدو: كنت جيداً طوال مسيرتي

أعرب النجم كريستيانو رونالدو عن شعوره بالسعادة البالغة بعد تتويجه مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية 2019 إثر تغلبه على نظيره الهولندي أمس الأول في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وأكد نجم يوفنتوس خلال حديثه مع وسائل الإعلام عقب المباراة أنه لم يلعب بشكل سيء خلال أي حقبة من مسيرته التي تمتد إلى 16 عاماً حتى الآن.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم ألعب بشكل سيء في أي فترة، خلال 16 عاماً الأرقام تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "برهنت على ذلك طوال مسيرتي بغض النظر عما يقوله الناس، فالأرقام تتحدث عن نفسها".

وتوج رونالدو أمس بلقب دوري الأمم الأوروبية ليضيف إلى خزائن بطولاته الدولية مع البرتغال لقباً جديداً بعد فوزه بلقب يورو 2016.

وأشار "صاروخ ماديرا" أيضاً إلى أنه ليس مهووساً بالجوائز الفردية وأن هدفه هو التتويج بالألقاب الجماعية، واستطرد قائلاً: "هدفي هو مساعدة الجميع والفوز بالألقاب الجماعية والفردية أيضاً، لكني لست مهووساً بهذا الأمر، بالطبع يروق لي الفوز بها، لن أكذب".

وتطرق النجم البرتغالي إلى الحديث عن فرص فوزه بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري، حيث قال: "فزت بثلاثة ألقاب وكنت جيداً، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟ هل أستحقها؟ لا أعرف، سأترك القرار لكم، أنتم من عليكم أن تقرروا ولست أنا".