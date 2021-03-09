«البيع قبل الشراء» أزمة لابورتا في برشلونة

يؤكد الكثيرون أن رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا، سينافس ريال مدريد، على صفقات الصيف المقبل، حيث يتطلع للتعاقد مع ديفيد آلابا وإيرلينغ هالاند، على الرغم من الديون الضخمة التي يرثها مع رئاسته للنادي.

وتعني هذه المعطيات أن لابورتا مطالب ببيع عدة لاعبين، لتوفير المبلغ اللازم لسداد الديون والتعاقد مع لاعبين جدد.

وفاز لابورتا الذي سبق وتولى رئاسة البارسا من 2003 إلى 2010، بولاية ثانية الأحد الماضي، بفوز ساحق في الانتخابات، وبنسبة 54% من الأصوات البالغة 55611 صوتاً.

وستكون أولى أهداف الرئيس محاولة الإبقاء على ليونيل ميسي إلى ما بعد هذا الصيف، إلا أن صحيفة «آس» الإسبانية، قالت أن المحامي البالغ من العمر 58 عاماً، التقى بالفعل مع وكيل آلابا مدافع بايرن ميونيخ، كما أنه معجب كبير بإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، ويبدي اهتماماً كبيراً بجلبهما إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا سيحتاج إلى الجلوس مع الدائنين لإعادة التفاوض على السداد، مع وصول إجمالي الديون إلى 1.2 مليار يورو، منها 266 مليون يورو، مستحقة الدفع لمؤسسات مالية مختلفة بحلول 30 يونيو 2021.

ونتيجة لمستويات الديون هذه، سيضطر لابورتا، إلى البحث عن البيع قبل أن يتمكن من الشراء، حيث وصل كل من أنتوان غريزمان وعثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو عروض للانتقال إلى أندية أخرى الموسم القادم، إضافة لميسي.

وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول إمكانية نجاح لابورتا في مهمته بالتعاقد مع آلابا وهالاند، مشيرة إلى أنه خلال فترة رئاسته الأولى، قام بحملته على وعد بإحضار النجم السابق ديفيد بيكهام، إلى كامب ناو، لكن الإنجليزي انتقل وقتها إلى الغريم ريال مدريد، فيما ضم برشلونة المهاجم سامويل إيتو.