آبراموفيتش يتمسك بـ تشيلسي رغم تسليم إدارته

أكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الملياردير الروسي رومان آبراموفيتش مالك تشيلسي متمسك بالنادي الإنجليزي رغم تنحيه عن إدارته أمس السبت.

وتنازل رجل الأعمال المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إدارة البلوز للجنة تشيلسي الخيرية المكونة من 6 أعضاء.

وتتكون اللجنة التي ستشرف على النادي من كلٍ من بروس باك، وإيما هايز، والسير هيو روبرتسون، وبيارا بوار، وجون ديفاين، وبول راموس.

واشترى آبراموفيتش النادي اللندني عام 2003 وقاده للعديد من الأمجاد منذ ذلك الحين بسبب إنفاقه البذخ على التعاقدات خلال السنين الماضية.

ورغم تخليه عن إدارة تشيلسي، إلا أن الملياردير الروسي أكد أنه لا يفكر ببيع النادي ويتمسك به لأبعد الحدود.

يذكر أن هذه الأنباء تأتي عقب أزمة روسيا وأوكرانيا التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة.