آبراموفيتش يقود مفاوضات إعادة لوكاكو إلى تشيلسي

يقود رومان آبراموفيتش مالك تشيلسي بنفسه مفاوضات إعادة روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إلى ملعب ستامفورد بريدج من أجل حل مشكلة التهديف في الفريق اللندني، وذلك بعد ظهور مانشستر سيتي كوجهة محتملة للدولي البلجيكي.

وترك روميلو تشيلسي عام 2014 متوجهاً إلى إيفرتون، حيث بدأ نجمه يلمع، مما جذب إليه أنظار مانشستر يونايتد الذي استقدمه في 2017، لكنه لم يستمر معه سوى لموسمين رحل بعدهما إلى إنتر ميلان الذي ساعده الموسم الماضي في حصد لقب الدوري الإيطالي مسجلاً 24 هدفاً ليحتل المركز الثاني في صدارة الهدافين، خلف كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس (29 هدف).

آبراموفيتش يؤمن أن لوكاكو سيحل مشكلة تشيلسي التهديفية

ويؤمن الملياردير الروسي أن الهداف البلجيكي هو الحل الأمثل لفريقه، وسيأخذه إلى مستويات أعلى في التنافس على الألقاب، بعد أن فشل تيمو فيرنر في تقديم الأداء المنتظر منه، بعد جلبه من لايبتزيغ مقابل 53 مليون جنيه استرليني الموسم الماضي، لذلك قرر إدارة ملف المفاوضات مع إنتر، الذي يطالب بـ 86.36 مليون جنيه (100 مليون يورو)، وفقاً لموقع “يوروسبورت”، بعد أن ظهر مانشستر سيتي منافساً قوياً في الصفقة.

وأضاف الشبكة أن سيتي قادر على المزايدة برقم أعلى، خاصة بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي، وحاجة الفريق إلى المزيد من الخيارات الهجومية القوية، بعد أن سقط في اختبار نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي.