"آبل" تفجر مفاجأة في صفقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

قد تكون وجهة ليونيل ميسي القادمة بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان هي أبرز ما يتداوله جمهور كرة القدم هذه الأيام، وخاصة بعد آخر التقارير التي نشرتها صحيفة "ذا أثليتيك" بخصوص العرض الجديد من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتنقسم التقارير خلال الفترة الماضية ما بين عودة ميسي إلى برشلونة، أو انتقاله إلى السعودية مقابل عرض مالي ضخم يصل إلى مليار دولار، أو إلى الدوري الأميركي مع نادي إنتر ميامي.

آبل تتدخل في صفقة انتقال ميسي إلى نادي إنتر ميامي

كشفت آخر التقارير من موقع "The Athletic" أن اثنين من أكبر الشركاء التجاريين في الدوري الأميركي وهما شركة "آبل"، وشركة "أديداس" قد قررا التدخل لتمويل صفقة انتقال النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي.

وفي التفاصيل، أوضحت عدة مصادر أنه كان هناك محادثات خلال الأسبوع الحالي حول نية الدوري الأميركي وشركة "آبل" تقديم عرض لميسي يتضمن الحصول على جزء من إيرادات حقوق البث للدوري الذي يبث بواسطة "Apple TV+".

وفي ظل الدعم المقدم من "آبل" و"أديداس"، قد تكون الفرصة الأكبر لإقناع ميسي باللعب لصفوف إنتر ميامي الموسم القادم، لا سيما أنه سيحصل إلى جانب راتبه على نسبة من أرباح الاشتراكات لمشاهدة الدوري الأميركي على "آبل".

كما أن شركة "آبل" تعتزم عرض فيلم وثائقي من أربعة أجزاء يتحدث عن رحلة ميسي مع منتخب الأرجنتين في جميع بطولات كأس العالم التي شارك بها، إلى جانب فوزه الدراماتيكي ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.