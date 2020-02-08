آبيدال: التجديد لميسي صعب

قال إيريك آبيدال السكرتير التنفيذي لنادي برشلونة أن الهدف هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري الإسباني، كما تطرق للحديث عن تمديد عقد الأسطورة ليونيل ميسي.

وكان الفرنسي قد تصدر العناوين الأسبوع الماضي بعد المشكلة التي حدثت بينه وبين ميسي، لكنها انتهت بعد تدخل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال آبيدال في حوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الهدف الأول لنا هذا الموسم هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر صعب للغاية وعلينا القتال، يجب ألا يجعلنا السعي خلف دوري أبطال أوروبا أن ننسى الدوري الإسباني".

ويرى الفرنسي أن رحيل ميسي الذي ينتهي عقده في 2021 ولديه شرط يمنحه حرية الرحيل مجاناً الصيف القادم، لن يتم بالسهولة التي يتصورها البعض، إذ سبق للأرجنتيني وأن صرح بأن البارسا هو حياته، حيث أوضح: "نحن نتحدث بالفعل عن أفضل لاعب في العالم وتجديد عقده ليس بالأمر السهل، لكن في نهاية المطاف هذا قراره".