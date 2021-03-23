آبيدال: بارتوميو أفسد عودة نيمار لبرشلونة

كشف إيريك آبيدال السكرتير الرياضي السابق لنادي برشلونة أن جوسيب بارتوميو الرئيس السابق، أفسد خطة عودة نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إلى البارسا في سوق الانتقالات الصيفي عام 2019.

وأكد الدولي الفرنسي السابق في حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه قبل عشرة أيام من نهاية فترة الانتقالات ذهب إلى فرنسا للتحدث مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو لإتمام صفقة نيمار، وأن الأمور كانت تسير بصورة جيدة.

وأشار إلى أن بارتوميو قرر في ذلك الوقت، التعاقد مع أنتوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، على الرغم من حاجة الفريق الماسة إلى لاعب جناح، مشيراً إلى أن نيمار كان الخيار الأنسب.

وأضاف: “لو لم يتم التعاقد مع غريزمان، لكان نيمار سيعود بنسبة 100 في المئة خاصة وأن رغبته كانت كبيرة جداً في اللعب مجدداً لبرشلونة”.

واعترف آبيدال بأنه طالب بإعفاء إيرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق، لكن بارتوميو جدد العقد معه لمدة عامين، مضيفاً: “في ديسمبر 2018، وبعد تحليل كامل للمدرب وطاقمه وفريقه، أوصيت بضرورة تغييره، لكن قال لي الرئيس، لا، الأمر ليس بهذه السهولة، وبدلاً من ذلك اتخذ قرار تجديد عقده لمدة عامين ومن ثم أقيل بعد أشهر”.

وبيَّن أنه تواصل مع ماوريسيو بوتشيتينو بعد إقالته من تدريب توتنهام بوصفه الخيار الأفضل من واقع فلسفته التدريبية الجيدة، لكن تم رفضه نظراً لمشكلة قديمة عندما كان في إسبانيول.