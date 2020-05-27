آخر تطورات عودة بوغبا ليوفنتوس

يواصل يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي مفاوضاته لضم لاعب الوسط بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن إدارة يوفي طلبت من الدولي الفرنسي تخفيض راتبه حتى تتم صفقة التعاقد معه.

وأوضحت أن مسؤولي يوفنتوس يخططون لوضع سقف لراوتب اللاعبين الجدد لا يتجاوز 9 ملايين يورو في الموسم الواحد، في حين يتقاضى بوغبا حالياً في يونايتد نحو 12 مليون يورو سنوياً.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس ومانشستر يتفاوضان حالياً على قيمة الصفقة، حيث يطالب النادي الإنجليزي بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو نظير التخلي عن بوغبا، فيما يصر يوفي على تخفيض المبلغ من خلال إدراج جناحه دوغلاس كوشتا، أو أدريان رابيو، أو آرون رامزي في الصفقة.

ويبقى الإشكال أن مانشستر يوناتيد مستعد لخفض سعر بوغبا، شريطة إدراج أليكس ساندرو أو ميريه ديميرال في الصفقة، وهو ما ترفضه إدارة فريق "السيدة العجوز".

وكان بوغبا البالغ 27 عاماً، دافع في بداية مسيرته عن ألوان يوفنتوس بين عامي 2012 و2016، وتوج معه بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد الذي خاض معه هذا الموسم 8 مباريات فقط وصنع لزملائه هدفين.