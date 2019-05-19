آخر مباراة للأسطورة تشافي في إيران

ستكون مباراة السد وبيرسبوليس الأخيرة بالنسبة للنجم تشافي هيرنانديز الذي خاض آخر مباراة له أمام جمهور "الزعيم" خلال نهائي كأس الأمير أمام الدحيل الذي خسر اللقب على ملعب الجنوب المونديالي.

وكان يسعى متوسط ميدان السد لإضافة لقب جديد إلى خزينة بطولاته اللامعة لكي يكون مسك الختام لمسيرته الكروية والتي امتدت مع برشلونة والسد، لكن زملاء إيدميلسون جونيور قالوا كلمتهم في النهائي وحسموا لقب كأس الأمير لصالح الدحيل.

وحقق النجم الإسباني لقبه الـ 34 في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات، عندما توج مع السد بلقب دوري النجوم الـ 14 في التاريخ ويعتبر هذا اللقب الرابع للدولي الإسباني السابق مع الزعيم بعد ألقاب كأس سمو الأمير، وكأس قطر، وكأس السوبر القطري.

وكان تشافي قد انضم إلى السد صيف عام 2015، عقب تتويجه بالثلاثية التاريخية مع فريقه السابق برشلونة.

وحقق لاعب الوسط مع برشلونة مختلف الألقاب المحلية والقارية والعالمية، حيث تُوّج بالدوري الإسباني (8 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (6 مرات)، ودوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، وكأس العالم للأندية (مرتين).

أما على صعيد بطولاته مع منتخب إسبانيا فقد توج بكأس أوروبا نسختي 2008 و2012، إضافة إلى مونديال 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا.