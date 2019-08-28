آدم أوناس في طريقه إلى الدوري الفرنسي

وافق آدم أوناس جناح نابولي على الانضمام لنيس منهياً بذلك تجربة إيطالية لم تستمر لأكثر من عامين.

وانضم الدولي الجزائري للبارتينوبي صيف عام 2017 قادماً من بوردو مقابل 10 ملايين يورو، لكنه لم يخض سوى 39 مباراة جلها من مقاعد البدلاء خلال موسميه في ملعب سان باولو.

ورغم تألقه الملفت مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا ومساهمته في التتويج بلقبها، إلا أن بقاءه في نابولي يبدو صعباً نظراً لعدم قدرته حجز مقعد ضمن التشكيل الأساسي للمدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" أن أوناس سيعود للدوري الفرنسي بالإعارة لنيس مقابل 2.5 مليون يورو مع حق الشراء نهائياً نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو، وبحال تحولت الصفقة لانتقال نهائي سيحصل نابولي على 30% من عائد بيعه مستقبلاً.

يذكر أن أوناس ترك بصمته على 4 أهداف للجزائر في الملاعب المصرية خلال كأس أمم إفريقيا 2019، إذ أحرز 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.