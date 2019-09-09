آديداس أحد أسباب فشل انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

حسم النجم بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد بقاءه لموسم آخر على الأقل مع "الشياطين الحمر"، وذلك بعد فشله في مغادرة ملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتدريب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وفجرت صحيفة "ذا سن" البريطانية، أن شركة "آديداس" الألمانية للتجهيزات الرياضية كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل انتقال الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، رغم أن قيمة الصفقة كانت ستصل إلى 150 مليون جنيه استرليني، مما جعله يبقى مع يونايتد.

وقالت الصحيفة، أن الشركة الألمانية كان لها دور رئيسي في عدم إتمام الصفقة، وذلك بعدما تدخلت بشكل مباشر في المفاوضات بين ريال مدريد، ومانشستر يونايتد ووكلاء بوغبا، حيث أقنعت الأطراف الثلاثة بتأجيل المحادثات لموسم آخر على الأقل.

وقال مصدر للصحيفة، بأن آديداس كانت حاسمة في إقناع جميع الأطراف بحل الخلاف لموسم آخر، حيث تريد تأجيلها لكون انتقال بوغبا إلى ريال مدريد ستجعله ينضم لمجموعة من ممثليها في الملكي على غرار غاريث بايل وكريم بنزيمة، في حين ستخسر الشركة الألمانية أحد نجوم الكرة العالمية في الدوري الإنجليزي.

كانت الشركة الألمانية قد وقعت على عقد رعاية مع بوغبا لثلاثة أعوام بقيمة 31 مليون جنيه، كما وقعت على عقد رعاية ضخم مع مانشستر يونايتد بقيمة 750 مليون جنيه يمتد حتى عام 2024، وتعتبر شريكاً لريال مدريد حتى عام 2028.