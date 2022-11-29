آديداس ترد على رونالدو

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء أن الهدف الذي ادعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه سجله في شباك أوروغواي يعود في الواقع لزميله برونو فيرنانديش.

وخاض المنتخبان البرتغالي والأوروغوياني مواجهة أمس الاثنين لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022 انتهت بفوز البرتغاليين بهدفين دون رد.

وأثير جدل كبير حول هدف "برازيليي أوروبا" الأول والذي احتسب خلال تقرير المباراة لفيرنانديش بدلاً من "الدون" الذي بدا وكأنه لمس الكرة برأسه قبل أن تسكن مرمى الحارس سيرجيو روشيت.

واحتفل "صاروخ ماديرا" بالهدف وطالب باحتسابه له بعد نهاية المباراة مشدداً على أنه لمس الكرة بطرف رأسه.

ماذا قالت آديداس عن هدف رونالدو "الوهمي"

قالت شبكة سكاي أن شركة آديداس الألمانية مصنعة كرة المونديال الرسمية حسمت الأمر بالتأكيد على أن رونالدو لم يلمس الكرة قبل دخولها المرمى.

ويأتي هذا التأكيد في ظل الرجوع لحساسات عالية الدقة داخل كرة "الرحلة" المستخدمة في المونديال.

كما تستخدم شركة التجهيزات الرياضية الشهيرة أدوات استشعار أخرى يمكن ربطها بتطبيق خاص، ترسل المعلومات حول الكرة بشكل مباشر إليه.