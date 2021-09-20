آراوخو ينقذ برشلونة من الخسارة أمام غرناطة

تعادل برشلونة مع ضيفه غرناطة بهدفٍ لمثله في المباراة القوية التي جرت على ملعب كامب ناو في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

تقدم الفريق الأندلسي برأسية مبكرة في الدقيقة الثانية عن طريق دومينغيز دوارتي، لكن البارسا أدرك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق المدافع رونالد آراوخو بصناعة من زميله الشاب بابلو غافيرا.

برشلونة يرتقي إلى المركز السابع

ورفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا التعادل الصعب إلى 8 نقاط ليرتقي إلى المركز السابع، كما رفع غرناطة رصيده بدوره إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر.

وكان البارسا قد سقط في الأسبوع الماضي أمام ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.