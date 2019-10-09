آرتور: أتفهم برشلونة لكن تمثيل البرازيل يشرفني

أكد آرتور ميلو، لاعب وسط برشلونة، تفهمه لرغبة النادي في إراحته وعدم إشراكه في مباريات فترة التوقف الدولي، لكنه شدد على أن تمثيل المنتخب البرازيلي يشرفه.

وقال آرتور في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتفهم موقف برشلونة من فترة التوقف، لكن تمثيل منتخب بلادي أمر يدعو للفخر وبالنسبة لي في أي مكان ألعب له لن أدخر أي جهد.

"الأمور مع المنتخب تسير على ما يرام ويعرفون جيداً أننا سنعود إلى أنديتنا بعد ذلك وهناك اهتمام كبير بالحالة البدنية لكل لاعب.

"لا توجد أي أزمة تسبب لي القلق فأنا أعمل بجد وأقدم مستوى طيب مع برشلونة والمنتخب ويهمني دائماً مساعدة الجميع لتحقيق أفضل النتائج".

يذكر أن برشلونة سيواجه آيبار وسلافيا براغ وريال مدريد عقب فترة التوقف الدولي.