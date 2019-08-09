آرتور: جميعنا في برشلونة نتمنى عودة نيمار

أكد آرتور ميلو لاعب وسط برشلونة، رغبة الجميع في ناديه عودة نيمار دا سيلفا مرة أخرى بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان.

وتؤكد تقارير رغبة ريال مدريد في ضم نيمار كذلك.

وقال نجم الوسط في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أتحدث معه حول هذا الأمر، ولا أحب أن أزعج نفسي بهذه الأمور، كما أني لا أعرف إن كان سيعود لبرشلونة لكن دعونا ننتظر".

وأوضح: "أنا ومشجعو برشلونة والنادي نتمنى عودته دون شك، استمتعت باللعب بجواره في المنتخب، لكن كما قال جيرارد بيكيه نحن لا نعرف شيئاً عن خططه. كصديق، أتمنى له التوفيق في أي مكان بالعالم".

يذكر أن برشلونة حول إعادة نيمار في صفقة تبادلية، لكن باريس سان جيرمان رفض.