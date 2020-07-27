آرتور ميلو يرفض العودة لبرشلونة

أبلغ آرتور ميلو نجم برشلونة الحالي ويوفنتوس القادم النادي الكتالوني أنه لن يعود ليرتدي قميص الفريق من جديد.

ويرفض الدولي البرازيلي العودة من بلاده بعد فترة الراحة التي حصل عليها بعد نهاية الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة حالياً للعودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه نابولي على ملعب كامب ناو.

وكان من المفترض أن يعود آرتور لبرشلونة اليوم الاثنين، لكنه تخلف عن موعده، وقام النادي بالتواصل معه من أجل الاستفسار عن موقفه.

وأخبر البرازيلي النادي أنه لن يرتدي قميص الفريق من جديد، رغم تحذير الإدارة له بالعقوبات والغرامات، لكنه لم يهتم بهذه التهديدات.

وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها آرتور تمرده عقب بيعه ليوفنتوس، حيث أبلغ المدرب كيكي سيتيين قبل اللقاء الأخير في الدوري الإسباني بشعوره ببعض الألم في الكاحل، ولم يخضع للفحص الطبي.

يذكر أن برشلونة أعلن عن رحيل آرتور ليوفنتوس قبل أسابيع، وضم ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس.