آرتور يضاعف من متاعب برشلونة قبل مواجهة نابولي

كشفت تقارير اليوم عن رغبة برشلونة بتجهيز آرتور بشكل سريع قبل المواجهة القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي رغم ورود أنباء أخرى عن احتياجه لفترة أطول للتعافي من إصابته.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية من جهة أن عملية تعافي البرازيلي تسير بشكل جيد، وأن الطاقم الطبي ونظيره الفني لديهما تفاؤل كبير بقدرة لاعب الوسط على خوض مواجهة إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وكان آرتور قد غاب بالفعل عن مباراة البارسا الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسييداد والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

ويعاني برشلونة من عدة مشاكل في وسط الملعب قبل المواجهة المنتظرة أمام نابولي، حيث يغيب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وآرتورو فيدال بداعي الإيقاف.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الطبي لن يستعجل في عودة آرتور لو لم يكن في حالة تسمح له بخوض المباراة، ولن يقوم باتخاذ أي مخاطرة تحت أي ظرف.

بدورها، أكدت صحيفة "ماركا" الصادرة من مدريد استحالة لحاق الدولي البرازيلي بمواجهة نابولي، مؤكدة أن عملية تعافيه واستعادة لياقته البدنية ستأخذ وقتاً أكبر من المتوقع.

يذكر أن برشلونة كان قد تعادل في لقاء الذهاب بإيطاليا بهدف لمثله ويحتاج للتعادل سلبياً في لقاء الإياب أو الفوز بأي نتيجة حتى يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.