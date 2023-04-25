آرتيتا: مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي

البوابة - يرى الإسباني ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال أن المواجهة النارية التي ستجمع فريقه غداً الأربعاء بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد لن تحسم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الغانرز صدارة الترتيب العام برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، ثم يليهم سيتي بفارق 5 نقاط من 30 لقاء.

وقد تلعب مواجهة الغد بين الفريقين لحساب الجولة الـ 33 من البطولة دوراً مهماً في حسم هوية البطل، لكن آرتيتا لا يتفق مع هذا التحليل.

ماذا قال آرتيتا عن مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي ؟

كشف الإسباني في تصريحات نقلها موقع "كووورة": "كنا نعلم منذ بداية الموسم أن مانشستر سيتي وليفربول هما الأقوى في ظل ما قدموه خلال الأعوام الأخيرة.

"كان الهدف تقليص الفجوة معهما قدر المستطاع، وبالفعل نافسنا بحدة.

"ندرك صعوبة مباراتنا القادمة في ملعب الاتحاد، لكن هل ستحدد هذه المباراة الموسم؟ لا، لكنها مواجهة في غاية الأهمية، تنتظرنا 5 مباريات أخرى حتى لو حققنا الفوز فيها."