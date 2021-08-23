آرتيتا مهدد بالإقالة من تدريب آرسنال

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن مستقبل المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا مع آرسنال بات مهدداً جراء النتائج المتواضعة منذ بداية الموسم.

وسقط الغانرز في لقاء المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد بثنائية نظيفة، وتكررت الخسارة بالنتيجة عينها أمام تشيلسي أمس في المرحلة الثانية.

وبات المدرب الإسباني مطالباً بتصحيح مسار الفريق اللندني في البريميير ليغ قبل حلول فترة المباريات الدولية في شهر أكتوبر القادم وإلا سيواجه خطر الإقالة حينها.

ماذا حقق آرتيتا مع آرسنال ؟

وقاد آرتيتا الفريق للفوز بألقاب منذ وصوله عام 2019، إذ فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع.

لكن البداية المتعثرة لآرسنال رغم التعاقدات التي أبرمها النادي وضعت مصير لاعب الفريق السابق على المحك.