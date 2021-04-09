آرتيتا يثير الغموض حول إصابة أوديغارد

أثار ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال، الجدل حول إصابة مارتين أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار للفريق الإنجليزي.

وغاب النرويجي عن لقاء الغانرز أمس، الخميس أمام سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق.

يأتي ذلك بسبب معاناته من مشكلة في الكاحل، تعرض لها خلال تواجده مع منتخب النرويج، وتفاقمت خلال مواجهة ليفربول مطلع الأسبوع.

وقال آرتيتا: "لا أعلم متى سيعود أوديغارد مرة أخرى.

"لم يكن قادراً على التدرب اليوم، ومن المتوقع غيابه المباراة القادمة وربما مباراة أخرى، لا نعلم حتى الآن".

ويعني بذلك حديث آرتيتا غياب أوديغارد عن مباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد يوم الأحد، وقد لا يشارك في إياب ربع النهائي أمام سلافيا براغ.

وهو ما يضعف حظوظ الغانرز كثيراً في تعويض تعادله على ملعبه مع غريمه التشيكي، بسبب هبوط مستوى العديد من اللاعبين في خط الهجوم، وغياب الظهير الأيسر كيران تيرني لمدة 6 أسابيع.