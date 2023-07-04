آرثر ميلو يطرح فكرة العودة إلى برشلونة

استذكر لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو الفترة التي قضاها في برشلونة، قائلًا أنه أمضى بعض اللحظات الرائعة هناك، وأنه إذا تم منحه خيار العودة، فسوف يقبل ذلك بكل سرور.

وكان آرثر قد طرح فكرة العودة إلى النادي الكتالوني خلال تصريحاته الصحفية لموقع "Mundo Deportivo"، وسلط الضوء على الراحة التي كان يشعر بها خلال الفترة التي عاش فيها في برشلونة والفترة التي لعب خلالها مع النادي.

آرثر ميلو يؤكد جاهزيته للعودة إلى صفوف برشلونة

أكد البرازيلي آرثر ميلو في تصريحاته الأخيرة أن لديه الكثير من الذكريات الجيدة في مدينة برشلونة، وقال: "لقد كان كل شيء لطيفًا جدًا، أنها مدينة مدهشة ولدي ذكريات جميلة في النادي، وعشت لحظات سعيدة للغاية هناك كانت كلها إيجابية".

وعندما سئل عن شعوره حيال الفترة القصيرة التي قضاها مع برشلونة قال: "رحلت عن برشلونة قبل موسمي الثالث معهم، كانت لدي خبرة أكثر مما كنت عليه عندما وصلت من البرازيل، وعلى الرغم من أن الدوري البرازيلي دوري مهم، لكن لا يمكن مقارنته بالدوري الإسباني".

وعندما سئل عما إذا كان لا يزال على اتصال بأي من لاعبي البارسا قال: "نعم بالتأكيد، أتحدث كثيرًا مع دي يونغ، وبوسكيتس وجوردي ألبا رغم أنهما غادرا مؤخرًا، أنهم أصدقاء رائعون جميعهم، حاولت دائمًا مشاهدتهم لأنني أحب نمط لعب برشلونة"، وتابع: "أنا من مشجعي برشلونة وهذا أمر لا يمكنني إخفاؤه، أحب الطريقة التي يلعبون بها".

وعن إمكانية عودته إلى البلوغرانا، قال: "في عالم كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، لقد عشت لحظات جميلة هنا وأسلوب لعب برشلونة هو المفضل لي، عندما وصلت إلى هنا كنت صغيرًا جدًا، أنا الآن لاعب أفضل بكثير مما كنت عليه عقليًا وجسديًا".