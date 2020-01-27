آرسنال وإيفرتون يتصارعان على خاميس

يتصارع آرسنال وإيفرتون للحصول على توقيع خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكان صاحب الـ 28 عاماً قد عاد إلى مدريد مطلع الموسم بعد انتهاء فترة إعارته لبايرن ميونيخ التي استمرت لموسمين، إلا أنه لم يستطع حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدير الفني زين الدين زيدان بسبب الإصابة ولأسباب فنية، ليشارك فقط في 11 مباراة مع الملكي هذا الموسم.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يقدر سعر النجم الكولومبي بقرابة 34 مليون جنيه استرليني، ويبدو موافقاً على فكرة إعارته مع خيار الشراء نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن آرسنال وإيفرتون مهتمان بخدمات قائد المنتخب الكولومبي، إلا أنهما يسعيان للحصول عليه على سبيل الإعارة وليس الشراء.