آرسنال يتخذ قراراً نهائياً بشأن أوزيل

ذكرت بعض الصحف البريطانية، أن المدرب الفني لآرسنال أوناي إيمري، أعطى الضوء الأخضر للتخلص من الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت صحيفة "ميرور" أن الإدارة اللندنية ستسعى جاهدة للتخلص من صاحب الـ 30 عاماً في السوق الشتوي المنتظر، حتى لو بالمساهمة في جزء من راتبه السنوي.

وأرجع المصدر سبب اتجاه إيمري وإدارة النادي لفكرة بيع أو إعارة أوزيل في يناير، لتخفيف فاتورة الأجور في المقام الأول، حيث يتقاضى صانع الألعاب 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وهو أعلى لاعبي الغانرز أجراً، ومع ذلك لم يبدأ سوى مباراة واحدة منذ بداية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يبدأ النجم المدريدي السابق قمة الاثنين أمام مانشستر يونايتد، على اعتبار أنه أصبح فائضاً عن حاجة مدرب باريس سان جيرمان السابق، ومع استمرار وضعه كما هو عليه، قد يخرج من ملعب الإمارات خلال النصف الثاني من الموسم على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أنه بحال إعارة أوزيل وموافقة آرسنال على تحمل جزء من راتبه بدلاً من جلوسه المستمر على مقاعد البدلاء، فستكون وجهته القادمة إما دي سي يونايتد في الولايات المتحدة أو فينيارباهتشة في تركيا.