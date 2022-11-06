آرسنال يتفوق على تشيلسي ويؤكد أحقيته بصدارة الدوري الإنجليزي

فاز آرسنال على مستضيفه تشيلسي بهدفٍ وحيد في لقاء الديربي اللندني الذي جمعهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

يدين الغانرز بهذا الانتصار للنجم البرازيلي غابرييل ماغالايس الذي سجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 63 من زمن المواجهة الزاخرة بالبطاقات الصفراء.

آرسنال يستعيد الصدارة من مانشستر سيتي

بهذا الفوز، استعاد فريق المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا صدارة البريمير ليغ من غريمه مان سيتي بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن خصمه.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع على سلم الترتيب العام وهي خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم.