آرسنال يتفوق على كريستال بالاس رغم النقص العددي

خطف آرسنال فوزا صعبا على حساب مستضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد ليلة الاثنين في لقاء الديربي المثير الذي جمعهما على أرضية ملعب سيلهيرست بارك ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمل هدف المباراة الوحيد توقيع النرويجي مارتن أوديغارد من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 53.

وأكمل الغانرز المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 67 إثر طرد ظهيره الياباني تاكيهيرو تومياسو.

ومع ذلك نجح فريق المدرب ميكيل آرتيتا في خطف الانتصار بعدما تصدى لاعبوه لهجمات بالاس الخطيرة في الدقائق المتبقية.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برايتون المتصدر ومانشستر سيتي ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.