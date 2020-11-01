آرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد في عقر داره

عاد آرسنال من ملعب أولد ترافورد بفوزٍ ثمين بهدفٍ دون رد على حساب مستضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 70 بعدما تمكن هيكتور بييرين من الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة بول بوغبا له، ليحول بيير إيميريك أوباميانغ الكرة إلى الشباك معلناً عن تقدم مستحق للضيوف.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المرتبة الثامنة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس عشر.