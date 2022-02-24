آرسنال يتفوق على ولفرهامبتون ويقترب من المركز الرابع

قلب آرسنال تأخره أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ دون رد إلى فوزٍ بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي احتضنه ملعب الإمارات اليوم الخميس.

جاء هدف الذئاب عن طريق هوانغ هي تشان في الدقيقة العاشرة.

لكن الغانرز قلبوا النتيجة في الدقائق الأخيرة من مجريات الشوط الثاني بهدفي نيكولاس بيبي وأليكساندر لاكازيت في الدقيقتين 82 و 90 على التوالي.

آرسنال يقلص الفارق مع مانشستر يونايتد

بهذا الانتصار الثمين، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس من 24 مباراة بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 26 لقاء.

أما ولفرهامبتون، فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز السادس من 25 مباراة.