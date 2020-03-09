آرسنال يتمسك بأوباميانغ

عبّر ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال عن تمسكه بالمهاجم بيير إيميريك أوباميانغ “تحت أي ظرف”، معتبراً أن النادي اللندني يجب أن يتحدث مع قائده لتمديد عقده قبل انتهاء الموسم الجاري.

وسجل اللاعب البالغ 30 عاماً عشرين هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من زملائه.

ورأى آرتيتا الأسبوع الماضي، أن أوباميانغ الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020-2021، مهاجم عالمي من الفئة الأولى رغم فشله في إحراز الألقاب مع نادي شمال لندن.

وفي وقت تهتم عدة أندية أوروبية طليعية بضم الغابوني، يتمسك آرسنال بتمديد عقده وتفادي خسارته كلاعب حر مجاناً، على غرار لاعب الوسط آرون رامزي العام الماضي.

وقال آرتيتا “يجب أن نقوم بذلك قبل انتهاء الموسم، وسنرى نوايانا ونواياه”.

وأضاف “من خلال موقعنا الراهن (في ترتيب الدوري) لا أعتقد أن بمقدورنا التكهن. بالنسبة لي الأمر سهل. أريده أن يبقى تحت أي ظرف”.

وسيكون بلوغ آرسنال دوري أبطال أوروبا حافزاً كبيراً لبقاء أوباميانغ مع الغانرز. لكن النادي الذي يستضيفه مانشستر سيتي الأربعاء القادم أقصي من الدوري الأوروبي والذي كان يشكل إحدى فرص بلوغ دوري الأبطال بحال توّج بلقبه.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.