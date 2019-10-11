آرسنال يجد طريقة للتخلص من أوزيل

بات مسعود أوزيل نجم آرسنال قريباً من الرحيل عن ملعب الإمارات في يناير المقبل وسط اهتمام من نادٍ تركي بالحصول على خدماته.

وقالت صحيفة "دايلي مايل” البريطانية أن فينيرباهتشة مهتم باستعارة اللاعب الأعلى أجراً في الغانرز.

ولا يشارك الألماني بشكل أساسي مع المدرب أوناي إيمري الذي يعتمد عليه بصورة غير منتظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال مستعد لدفع جزء من راتب صانع ألعابه لفائدة فينيرباهتشة، وبات جاهزاً للتوصل إلى اتفاق حول الصفقة.

وبالنظر إلى راتب اللاعب الكبير، يحرص النادي اللندني على تخفيض خسائره والموافقة على رحيله عوضاً عن جلوسه بديلاً لموسم كامل.

وكان مدرب آرسنال كشف في وقت سابق سبب استبعاد أوزيل من قائمة الفريق في المباريات مؤخراً، حيث غاب عن مباراتي مانشستر يونايتد وستاندارد لييج.

وقال إيمري حينها رداً على أسئلة الصحافيين حول استبعاد أوزيل: “استبعاد أوزيل؟ أفكر كل مرة في تحديد أفضل اللاعبين لدخول المباراة، وأفضل اللاعبين الذين يستطيعون مساعدتنا.

“عندما قررت ألا يشارك أوزيل في المباريات كان ذلك بسبب وجود لاعبين آخرين يستحقون ذلك أكثر منه”.

وكشفت تصريحات المدرب الإسباني حينها، استناداً إلى رؤية بعض المحللين، عن بوادر تجاهل للاعب الألماني الذي بدأ يخرج من دائرة اهتمام آرسنال.