آرسنال يختار النصيري لخلافة أوباميانغ

اختار آرسنال النجم الدولي المغربي يوسف النصيري لخلافة قائد الفريق اللندني المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ وفقاً لـ "لا كولينا دي نيرفيون".

ويبحث النادي الإنجليزي عمن يقود خط هجومه تمهيداً لرحيل أوباميانغ البالغ من العمر 32 عاماً، وقد اختارت الإدارة على ما يبدو الهداف المغربي صاحب الـ 24 عاماً.

ماذا قدم النصيري مع إشبيلية؟

وتألق النصيري بشكلٍ لافت منذ انضمامه إلى إشبيلية في يناير من عام 2020 وسجل للفريق الأندلسي 32 هدفاً في 81 مباراة خاضها معه حتى الآن، وساهم في فوزه بلقب الدوري الأوروبي.

ومثل المهاجم منتخب المغرب 39 مرة وزار الشباك 11 مرة.

يذكر أن أوباميانغ كان مرشحاً للرحيل عن آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه استمر مع الفريق في نهاية المطاف علماً بأنه انتقل إليه في يناير من عام 2018 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 56 مليون جنيه استرليني.