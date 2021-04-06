آرسنال يريد حكيمي

أفاد تقرير إيطالي، أمس بأن آرسنال يرغب في التعاقد مع أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان الأيمن.

ويسعى النادي اللندني لتجديد جلده الموسم المقبل، من أجل العودة للمنافسة على البطولات، تحت قيادة مدربه ميكيل آرتيتا.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا»، أن هيكتور بيليرين سيرحل عن آرسنال هذا الصيف، وسيتقدم الغانرز بعرض لإنتر ميلان من أجل ضم حكيمي الذي يقدم مستويات لافتة منذ انضمامه للنيراتزوري الصيف المنصرم.

يذكر أن إدارة إنتر تبدو متمسكة بالنجم المغربي، إلا أن الوضع الاقتصادي الصعب والديون قد تجبرها على بيعه.