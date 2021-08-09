آرسنال يريد ضم جيسي لينغارد

وجه آرسنال أنظاره صوب جيسي لينغارد نجم مانشستر يونايتد بعد تعثر مفاوضات ضم جيمس ماديسون من ليستر سيتي وفقاً لموقع "فوتبول لندن".

وقضى صانع الألعاب البالغ من العمر 28 عاماً النصف الثاني من الموسم الثاني في صفوف ويست هام يونايتد على سبيل الإعارة.

وتألق اللاعب مع الهامرز وقاد الفريق لاحتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب نجم الشياطين الحمر قبل يومين بفيروس كورونا وسيغيب بالتالي عن افتتاح الموسم الجديد على الأغلب.

يذكر أن لينغارد خاض 210 مباريات مع مانشستر يونايتد وزار الشباك خلالها 33 مرة، كما مثل منتخب إنجلترا في 29 مباراة ودون اسمه في قائمة المسجلين 4 مرات.