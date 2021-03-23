آرسنال يريد كوتينيو

وضع آرسنال، فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة هدفاً أساسياً له الصيف القادم، في حال تعثر ضم مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويريد ميكيل آرتيتا مدرب الغانرز ضم أوديغارد بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة، لكنه في حال فشل الأمر فسيتجه نحو الدولي البرازيلي وفقاً لصحيفة “دايلي إكسبريس” البريطانية.

وحاول آرسنال ضم كوتينيو الصيف الماضي، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونيخ، وقبل عودته إلى برشلونة، إلا أنه فشل في ذلك، لكنه قد لا يجد صعوبة في الحصول عليه نهاية الموسم بمبلغ معقول، خاصة وأن البارسا لا يريد دفع 20 مليون يورو إضافية لليفربول بحال وصلت مشاركات اللاعب إلى 100 مباراة وفقاً للعقد المبرم بينهما في 2018.

وخضع كوتينيو لعملية جراحية بالركبة في الثاني من يناير الماضي، وخرج من حسابات المدرب رونالد كومان حتى نهاية الموسم.