آرسنال يسبق يوفنتوس في سباق ضم لوكاتيلي

أكد تقرير بريطاني، أمس الخميس، أن آرسنال يتفوق على يوفنتوس، في سباق التعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسوولو ومنتخب إيطاليا، خلال السوق الصيفي.

ووفقاً لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن لاعب الوسط بات هدفاً رئيسياً لآرسنال، وقدم النادي اللندني عرضاً رسمياً من أجل ضمه.

وأشارت إلى أن آرسنال لم يبرم أي صفقة حتى الآن، لكنه يستهدف أيضاً التعاقد مع بين وايت مدافع برايتون، والظهير الأيسر لبنفيكا نونو تافاريش، إلى جانب لوكاتيلي.

آرسنال الطرف الوحيد الذي تقدم بعرض لضم لوكاتيلي

وأبرزت الشبكة الإيطالية تصريحات جيوفاني كارنيفالي، المدير الرياضي لساسوولو، الذي قال: «يوفنتوس الفريق الإيطالي الوحيد الذي تحدثنا إليه بشأن لوكاتيلي، كما أننا تقابلنا الأسبوع الماضي مع المدير الرياضي تشيروبيني».

وأضاف: «هناك أندية أخرى من الخارج مهتمة بضم اللاعب، وآرسنال أحدها، هم متقدمون على أي طرف آخر، لأنهم قدموا العرض الرسمي الوحيد حتى الآن».