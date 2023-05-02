آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على تشيلسي

البوابة - استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف ليلة الثلاثاء في لقاء الديربي اللندني الذي جمعهما على أرضية ملعب الإمارات لحساب الجولة الـ 34 من البطولة.

تناوب على تسجيل أهداف الغانرز كلٌ من مارتن أوديغارد (هدفان) في الدقيقتين 18 و 31، وغابرييل جيزوس (34).

فيما سجل توني مادويكي هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 65.

آرسنال يسترجع الصدارة مؤقتاً

رفع فريق المدرب ميكيل آرتيتا رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 78 نقطة من 34 مباراة جعلته ينتزع الصدارة مؤقتاً من مانشستر سيتي الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين من 32 لقاء.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة ليتراجع في المركز الثاني عشر، علماً بأن هذه هي خسارته الـ 14 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.