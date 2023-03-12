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آرسنال يسحق فولهام ومانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامبتون

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 04:07
لياندرو تروسارد يقود آرسنال لسحق فولهام (المصدر: أ ف ب)
لياندرو تروسارد يقود آرسنال لسحق فولهام (المصدر: أ ف ب)

البوابة - سحق آرسنال مستضيفه فولهام بثلاثيةٍ دون رد على أرضية ملعب كرايفن كوتيج اليوم الأحد لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف الغانرز كلٌ من غابرييل ماغالايس (21)، وغابرييل مارتينيلي (26)، ومارتن أوديغارد (45).

آرسنال يوسع الفارق مع مانشستر سيتي في الصدارة

بهذا الانتصار، رفع فريق المدرب ميكيل آرتيتا رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب العام موسعاً الفارق مع مانشستر سيتي ثاني الترتيب إلى 5 نقاط.

فيما تجمد رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثامن

مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامبتون

ضمن المرحلة ذاتها، تعادل مان يونايتد على أرضه مع ضيفه ساوثهامبتون دون أهداف.

وشهد اللقاء طرد لاعب خط وسط الشياطين الحمر كاسيميرو في الدقيقة 34 ليكمل فريقه ما تبقى من المواجهة بنقصٍ عددي.

وسيتم إيقاف البرازيلي لـ 4 مباريات بعد تعرضه لطرد مباشر للمرة الثانية في الموسم.

بهذه النتيجة، رفع يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، كما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.

كلمات دالة:آرسنالالدوري الإنجليزيمانشستر يونايتدفولهامكاسيميروساوثهامبتون

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